Meşhur Kırkağaç kavununda ilk hasat gerçekleşti

MANİSA Kırkağaç'ta 2008 yılında "Coğrafi İşaretleme" alarak patentli ve etiketli satımına başlanan, geçen ay ise AB tarafından "Coğrafi Tescil" alıp tescillenen 38. Türk ürünü olan Kırkağaç kavununda ilk hasat yapıldı. Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı, bu yıl Kırkağaç Altınbaş kavunu, sarı dilimli ve yeşil dilimli çeşitleriyle toplam 30 bin ton rekolte beklediklerini söyledi. Özarı, "Her yıl olduğu gibi bu yılda 10 bin dekar seviyelerinde kavun ekilişimiz var. Buradan da yaklaşık 30 bin ton rekolte bekliyoruz. Son yıllarda sizlerin alışık olduğu kavuna ek olarak Kırkağaç sarı dilimli kavunumuzu da artık yetiştirmeye başladık. Hatta son dönemde tüketicilerimizin tercihi bu yönde olmaya başladı. Kavunlarımız bizim için adeta bir bebek gibi" dedi.