Özelleştirme ihalesinde taşınmazlara rekor teklif

ÖZELLEŞTİRME İdaresi Başkanlığı'ndan (ÖİB) yapılan açıklamaya göre, özelleştirme kapsam ve programında bulunan 2 ildeki bazı taşınmazların nihai pazarlık görüşmeleri gerçekleştirildi. Maliye Hazinesi ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü adına kayıtlı, İzmir'in Menderes ilçesi Gümüldür Mahallesi'ndeki toplam 32 bin 612,91 metrekarelik taşınmazlar ve üzerindeki yapılara (bir bütün halinde) en yüksek teklif, Çimstone İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından 711 milyon 600 bin lirayla verildi. Aydın'ın Kuşadası ilçesi Soğucak Mahallesi'ndeki 45 bin 920,27 metrekarelik taşınmazlar ve üzerindeki yapılara (bir bütün halinde) en yüksek teklif 1 milyar 648 milyon 600 bin lirayla sunuldu. İzmir'in Çeşme ilçesi 16 Eylül Mahallesi'ndeki 4 bin 81 metrekarelik taşınmaza en yüksek teklif 331 milyon lirayla verildi. Böylece bu taşınmazlar için 2 milyar 852 milyon 200 bin liralık teklif alındı.