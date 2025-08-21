Tasarımın kalbi Uşak’ta atacak

UŞAK Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Deri Tekstil ve Seramik Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi (DTS), yeni binasına kavuşuyor. Üniversite Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, merkezin kısa süre içinde hizmete gireceğini ve tasarımıyla hem Uşak'a hem de bölgeye değer katacağını söyledi. Rektör Savaş, "Yerimiz vardı ama çok dar bir alandaydı. Arkadaşlarımızın rahat çalışabileceği imkanları kurmamız gerekiyordu. Buna uygun olarak gerçekten güçlü bir mimariyle yeni bir bina yaptık. Arkadaşlarımızın rahatça çalışabileceği tüm imkanlar düşünüldü" dedi.