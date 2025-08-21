Türkiye’ye dev yatırım

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz Ankara'da, SOCAR Türkiye'nin sosyal sorumluluk projesi olarak ODTÜ işbirliğiyle hayata geçirdiği "Cep Kitapları" projesinin tanıtımına katıldı. Türkiye ve Azerbaycan kardeşliğinin bir yansıması olarak iki ülke arasındaki ticaret hacmi her geçen gün artarken Azerbaycan devlet şirketi SOCAR, Türkiye'deki yatırımlarını artırma kararı aldı.Yılmaz, SOCAR'ın bugüne kadar Türkiye'ye yaptığı 18 milyar dolarlık yatırıma ilave olarak 7 milyar dolarlık yeni bir petrokimya yatırımı yapacağını duyurdu. Yılmaz, "Burada yapılacak her bir dolarlık üretim, cari açığımızı aşağı çekecek. Benzer şekilde devlet şirketlerimiz BOTAŞ ve TPAO'nun Azerbaycan'da sürdürdüğü faaliyetler de bu güçlü ortaklığımızın değerli örneklerini teşkil etmektedir" diye konuştu.