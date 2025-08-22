Ana vatana hüzünlü veda

Kapıkule Sınır Kapısı'nda uzun araç kuyruğu oluşurken, gurbetçiler memleket özlemini ve ayrılık duygusunu dile getirdi. Gurbetçiler Türkiye'de yaşayan vatandaşların ülkenin kıymetini bilmesi gerektiğini belirtti.

Fevzi Karatay, "Harcamalarımızla ülkeye katkı sunuyoruz" dedi.

'MEMLEKETİ ÖZLÜYORUZ'

Almanya Hamburg'da 48 yıldır yaşadığını belirten gurbetçilerden Fevzi Karatay, Türkiye'ye her gelişlerinde hem memleket özlemini giderdiklerini hem de ülke ekonomisine katkı sağladıklarını belirterek, şöyle konuştu: "Gurbetçiler çalışmak için Almanya'ya gidiyor, kimse ekmeği bedavaya vermiyor. Buraya geldiğimizde de harcamalarımızla ekonomiye katkı sunuyoruz. Bakkaldan manava, tekstilden giyime kadar herkes faydalanıyor. Tatil için gelişimiz de ucuz değil. Otelde kalsak binlerce Euro harcıyoruz. İnşallah seneye gelmek de nasip olur."

Hasan Hüseyin Döne, "Her zaman devletimizin yanında olmalıyız" ifadelerini kullandı.

Almanya'da yaşayan gurbetçilerden Hasan Hüseyin Döne ise iznin kısa sürdüğünü ve ayrılık hüznünü dile getirerek, şunları söyledi: "Bir ay izne geldik, çabuk bitti. Gurbet çok zor, memleketimizi çok özlüyoruz. Türkiye'de yaşanan sıkıntılar yurt dışından daha farklı görünüyor. Evet, enflasyon var ama Avrupa'da da hayat kolay değil. Orada da aynı şartlarda çalışıyorsun. Ülkemizin kıymetini bilmemiz, devletimize sahip çıkmamız lazım. Eğer bunu kaybedersek eski günlere döneriz. Dış güçlerin oyunlarına gelmemek için devletimizin yanında olmalıyız. Türkiye bizim vatanımız, sahip çıkmak zorundayız."

'MUTLU OLAMIYORUZ'

ALMANYA'DA yaşayan gurbetçilerden Muzaffer Yıldız da sıla özleminin bitmediğini vurgulayarak, "Memlekete geliyoruz ama dönüş zamanı geldiğinde mutlu olamıyoruz. Burada kalabilmeyi çok isterdik" dedi. Memleketlerinden ayrılan diğer gurbetçilerde duygu yüklü sözlerle ana vatana veda etti.