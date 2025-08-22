Borsa İstanbul’da tüm zamanların rekoru kırıldı

BORSA İstanbul, bugünkü işlemlerde 11 bin 301 puana kadar yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Borsa, önceki rekorunu 18 Temmuz 2024 tarihinde 11 bin 252 puan ile kırmıştı. Küresel piyasalarda, ABD'nin uyguladığı tarifelerin ekonomiye etkilerine yönelik soru işaretleri arasında yurt içi piyasalarda ekonomi yönetiminin attığı adımların pozitif yansımaları izleniyor. Yurt içinde yürütülen dezenflasyon sürecinin olumlu şekilde ilerlemesinin yanı sıra BIST 100 endeksindeki yükselişi destekleyen unsurlar da önemliydi.