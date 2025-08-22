Manisa Ticaret Borsası’nda ilk üzüm töreni yapıldı

MANİSA'DA 2025-2026 Çekirdeksiz Sultani Üzüm sezonu açıldı. Manisa Ticaret Borsası tarafından gerçekleştirilen 2025-2026 Manisa Sultani Çekirdeksiz Üzüm Sezonu Açılış ve Geleneksel Çekirdeksiz Kuru Üzüm Töreninde ilk üzümün kilosu 3 bin 500 TL'den satın alındı. Programa; Manisa Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Manisa Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç, Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, "İlk doğuşa göre 300 bin tonun üzerinde bir rekolte beklentimiz vardı. Ancak don nedeniyle tüm ürünlerde ortalama yüzde 40-50 arasında zarar oluştu. Yaklaşık 800 bin dekar alanda üretim yapıyoruz ve bunun yüzde 90'ı Manisa sınırlarında gerçekleşiyor" dedi.