‘Yapay zeka 15 trilyon dolar katkı sağlayacak’

ODTÜ ile Türkiye arasında yapılan Yapay Zeka Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı İmza Törenine katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, programda açıklamalarda bulundu.

'KÜRESEL BİR GÜÇ'

YILMAZ yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: "Yapay zeka bir yönüyle baktığımızda kötüye kullanım potansiyeli yüksek bir teknoloji. Bir yandan baktığımızda ise insana hizmet için kullanılabilir bir hizmet. Zararlı etkilerini oldukça azaltan bir yapıyla hareket ediyoruz. Bu teknolojiler artık bir teknik boyutu aşmış ve doğrudan küresel güç mücadelesinin merkezine oturmuştur. Türkiye, bu büyük dönüşümde izleyici olamaz, iddiamız, kendi teknolojisini üreten, yöneten, uygulayan ve ihraç eden ülkeler arasında yer almaktır. Yapay zekânın dünya ekonomisi üzerinde giderek daha ağırlık kazandığını görüyoruz. Yapılan projeksiyona göre, 2030 yılına kadar yapay zekânın küresel ekonomiye 15,7 trilyon dolarlık katkı sağlayacağı öngörülmektedir."