Türkiye’den tarihi adım: ‘Çelik ağ’ dünyayı birleştirecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Zengezur Koridoru için büyük önem taşıyan ve Kalyon Holding'in yükleniciliğinde gerçekleştirilen Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu Hattı Temel Atma Töreni'nde konuştu. Türkiye'nin, hem coğrafi hem de kültürel olarak kıtaların, medeniyetlerin, tarihi ipek ve baharat yolları gibi kadim ulaşım koridorlarının kesişme noktasında olduğunu, Asya ve Avrupa arasındaki doğu-batı koridorunda doğal bir köprü olduğu gibi Kafkas ülkeleri ve Orta Asya'dan Afrika'ya uzanan koridorun da tam ortasında bulunduğunu anlatan Uraloğlu, özellikle dünyadaki son siyasi gelişmeler de Türkiye'nin kilit noktasını teşkil ettiği Orta Koridor'un stratejik önemini bir kez daha ortaya koyduğunu işaret etti.

LOJİSTİK GÜÇ BÜYÜYOR

Orta Koridor'un geliştirilmesinin önemini anlatan Uraloğlu, "Marmaray, Bakü-Tiflis- Kars demir yolu, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim, Osmangazi ve 1915 Çanakkale köprüleri gibi mega projeleri hayata geçirdik ve yeni proaktif projelerimize de devam ediyoruz. Bugün, sadece bir demir yolu hattının temelini atmıyoruz. Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan'ı birleştiren bir köprünün, Çin'den Avrupa'ya uzanan Asya ile Avrupa arasındaki sosyoekonomik ilişkileri daha da pekiştirecek çelikten bir uluslararası bağın yapımına başlıyoruz" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 2002 yılından bu yana demir yollarını bir devlet politikası olarak ele aldıklarını ve öncelikli sektörlerden biri olarak belirlediklerini dile getiren Uraloğlu, şöyle devam etti: "Demir yolu hatlarımızın limanlara, organize sanayi bölgelerine, lojistik merkezlere bağlantısını sağlayarak demir yollarımızı kombine taşımacılığa uygun yeni bir anlayışla ele aldık. Projelerimizle sadece doğu-batı hattında değil, kuzeygüney kıyılarımız arasında da demir yolu ulaşımını ekonomiye katkı sağlar hale getirmeyi planladık. Mevcut hatlarımızın modernizasyonuna devam ediyoruz. Yaklaşık yüzde 70-80 oranında elektrikli ve sinyalli hale getirdik. Son 23 yılda ulaşıma 300 milyar dolara yakın bir yatırım yaptık. Bunun önemli bir parçası 64 milyar dolarla artık demir yollarını oluşturuyor. Artık bundan sonraki önceliğimiz ve ödeneklerimizin büyük bir bölümünü demir yollarına aktarmaktır. 2002 yılında yaklaşık 11 bin kilometre olan demir yolu uzunluğumuza; 2025 yılı itibarıyla, 2 bin 251 kilometresi YHT ve hızlı tren hattı olmak üzere yaklaşık 3 bin kilometre yeni hat ekledik. Demir yolu ağı uzunluğumuzu 14 bin kilometreye yükselttik. ülkemizin lojistik gücüne güç kattı."

'ÇOK ÖNEMLİ BİR KALKINMA HAMLESİ'

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu Hattı'nın temel atma törenine bir mesaj gönderdi. Başkan Erdoğan, Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu Hattı'nın Türkiye ve bölge için hayırlara vesile olmasını temenni etti. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki yeni ulaşım bağlantısını sağlayacak olan bu hattın, Türkiye ile Nahçıvan ve Azerbaycan arasında köprü vazifesi görecek çok önemli bir kalkınma hamlesi olduğunu dile getirerek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Proje büyüklüğü 2,4 milyar Avro, toplam uzunluğu 224 kilometre olan yeni demiryolu hattımız; 5 istasyon, 5 tünel, 19 aç-kapa tünel, 10 köprü, 3 viyadük, 144 altgeçit, 27 üstgeçit ve 480 menfezden oluşuyor. Zengezur geçişi Demiryolu Hattı üzerinden Azerbaycan ile Güneydoğu ve Akdeniz bölgelerimizi; Hazar ile Akdeniz havzasını birleştirecek Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu Hattımızın tamamlanması, kalkınmaya çok güçlü bir ivme kazandıracaktır."