Avustralya’ya ticaret köprüsü hedefi 5 milyar dolar

TÜRKİYE'NİN, Uzak Ülkeler Stratejisinde yer alan Avustralya ile ticaret hacminin 5 milyar dolara çıkarılması için temas trafiği yoğunlaştı. Çeşitli sektörlerden temsilcilerin oluşturduğu Türk iş heyeti, 30 Ağustos'a kadar Avustralya'nın Melbourne ve Sidney kentlerinde görüşmeler gerçekleştirecek. Ticaret Bakanlığının Uzak Ülkeler Stratejisi kapsamında belirlediği ülkelerden olan Avustralya'da ticaretin, ekonomik ve teknik işbirliği anlaşmalarının artırılmasına yönelik adımlar önem taşıyor. Söz konusu heyetin, gıda, tarım, otomotiv, otomasyon, mobilya, kozmetik, endüstriyel madencilik, finansal danışmanlık, deri çanta ve ayakkabı olmak üzere birçok sektörde firmayla işbirliği fırsatlarını değerlendirmesi planlanıyor.