Bakan Uraloğlu: “Zengezur Koridoru’ndan 147.6 milyar kazanç sağlayacağız”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Zengezur Koridoru'nun, Türk dünyasına ve Uzak Doğu'ya bağlanacak en kestirme yol olacağını belirterek, Zengezur Koridoru'ndan 30 yıllık projeksiyonda 147,6 milyar lira kazanç sağlayacağımızı hesaplıyoruz" dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

BİRÇOK İMKAN VAR

Zengezur Koridoru'nun bölge için oldukça önemli olduğunu vurgulayan Uraloğlu, bu yolun Orta Koridor'u da destekleyeceğini söyledi. Zengezur Koridoru'nun Türk dünyasına, Türk cumhuriyetlerine ve Uzak Doğu'ya bağlanacak en kestirme yol olacağını belirten Uraloğlu, "Zengezur Koridoru'nda 15 milyon ton yük taşıma kapasitesini ortaya koyacağız. Koridordan 30 yıllık projeksiyonda 135 milyar lira işletme geliri, 3 milyar lira kaza, 2,1 milyar lira iklim, 3,5 milyar lira zaman ve 4 milyar lira kara yolu bakım kazancı elde edeceğiz. Böylece, Zengezur Koridoru'ndan 30 yıllık projeksiyonda 147,6 milyar lira kazanç sağlayacağımızı hesaplıyoruz" dedi. Uraloğlu, İzmir-İstanbul Otoyolu'nun etrafında 12 organize sanayi bölgesinin kurulduğunu, bu ulaşım yolunun lojistik, sanayileşme ve istihdam gibi birçok imkanı da beraberinde getirdiğini ifade etti.