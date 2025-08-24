Kanada, ABD mallarındaki misilleme tarifesini kaldıracak!

KANADA Başbakanı Mark Carney, 1 Eylül'den itibaren ABD-Meksika-Kanada Anlaşması kapsamındaki ABD mallarına uygulanan misilleme gümrük vergilerini kaldıracaklarını bildirdi. ABD'nin dünya üzerindeki ortalama gümrük vergisi oranının geçen yılın sonunda yüzde 2'nin biraz üzerinde olduğunu hatırlatan Carney, bu oranın şu anda yüzde 16 seviyesine çıktığını ifade etti. Carney, ABD'nin bu kararı sonucunda Kanada mallarına uygulanan fiili ABD gümrük vergisi oranının yüzde 5.6 olduğuna dikkati çekerek, "Kanada-ABD ticaretinin yüzde 85'inden fazlası artık gümrüksüz olarak gerçekleştiriliyor. Kanada şu anda ABD ile en iyi ticaret anlaşmasına sahip" diye konuştu.