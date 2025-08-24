Küresel piyasalarda gözler veri gündemine çevrildi!

KÜRESEL piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim sürecine yönelik iyimserliklerin risk iştahını yükseltmesine karşın, faiz indirim patikasına yönelik belirsizliklerin etkisiyle geçen hafta karışık bir seyir öne çıkarken, gelecek hafta gözler yoğun veri gündemine çevrildi. ABD'nin korumacı ticaret politikasının enflasyon ve küresel büyüme üzerindeki etkilerine yönelik belirsizlikler merkez bankalarının odağında olmayı sürdürürken, eylül toplantısında Fed'in faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 75 olurken, yıl sonuna kadar toplamda iki faiz indirim beklentisi korunuyor.