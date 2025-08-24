Özelleştirme İdaresi bazı taşınmazları satışa sundu

ÖZELLEŞTİRME İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Ankara, İzmir ve Van'daki bazı taşınmazları "satış" yöntemiyle özelleştirecek. ÖİB'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Ankara Çankaya'da üç, İzmir Karaburun'da bir, Van Tuşba'da bir taşınmazın özelleştirilmesi için ihale düzenlenecek. Söz konusu taşınmazlar için ihale şartnamesi bedeli 5 bin lira ile 25 bin lira, geçici teminat bedeli de 1 milyon lira ile 35 milyon lira arasında tespit edildi. Son teklif verme tarihi, Van ve İzmir'deki taşınmaz için 17 Eylül, Ankara'daki taşınmazlar için de 18 Eylül olarak belirlendi. İhalelere ilişkin belgelerin, Başkanlığın Ankara'daki adresine son teklif verme gününde saat 18.00'e kadar elden teslim edilmesi gerekiyor.