Fethiye’de 75 kaçak villaya ceza yağdı

MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde turizm amaçlı kiralama belgesi bulunmayan 75 villaya ceza yağdı. Denetimlerde toplam 10 milyon 794 bin 750 TL idari para cezası uygulanırken, tekrarlanan ihlallerde ceza tutarının milyon liraları bulacağı uyarısı yapıldı. Yapılan incelemelerde, her bir konut için 143 bin 930 TL ceza uygulandığı bildirildi. Yetkililer, aynı konutta izinsiz kiralamanın ikinci kez tespit edilmesi halinde cezanın 719 bin 650 TL'ye, üçüncü kez tekrarlanması durumunda ise 1 milyon 439 bin 300 TL'ye çıkacağını açıkladı.