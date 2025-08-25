Zabıta ekiplerinden yolcu kılığında taksi denetimi

İZMİR Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Zabıta Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, ticari taşıtlarla ilgili şikayetler üzerine denetimlerini sıklaştırdı. Kısa mesafeye yolcu götürmeme ve yolcu seçme gibi şikayetleri değerlendiren ekipler, araçlara yolcu olarak bindi. Kurallara uymayanlara, cezai işlem uygulandı. İzmir'de trafiğe kayıtlı 15 bin 548 ticari araç bulunuyor. Zabıta, son 8 ayda ticari araçlara yönelik yaklaşık 30 bin denetim gerçekleştirdi. Denetimler sonucunda Belediye Emir ve Yasaklarına aykırı davrananlara yönelik 10 bin işlem uygulandı. 5326 sayılı Kabahatler Kanunu uyarınca da 2 bin 450 adet ceza kesildi. Ekipler, son 8 ayda toplam 12 bin 450 ceza kesti.