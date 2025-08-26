Bağımlılıkla mücadelede yeni adım: Tarım Köyü kuruluyor

KESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Yeşim Işıklı, projenin yalnızca sanayi çalışanlarına yönelik bir farkındalık programı olmadığını, aynı zamanda Kemalpaşa İlçemizin çocuklarına ve ailelerine de temas eden çok boyutlu bir sosyal değişim ve bilinçlenme hareketi olduğunu belirtti.

Yeşim Işıklı, proje ile çocuklara doğa sevgisi kazandırmak ve üretime yönlendirmek istediklerini söyledi.

Proje eğitimlerini ve süreci anlatan KESİAD Başkanı Işıklı, "Eğitimlerin sürdüğü fabrikalarımızda ve okullarımızda yapılan gözlemler, çocuklarımızın bağımlılıkla mücadelesini kolaylaştırmak için toprağa temas etmesi ve bir şey üretmenin hazzını yaşaması yönünde bir ihtiyacın olduğunu net biçimde destekledi. Bu ihtiyaç bizi, çocuklarımızı daha eğlenceli ve öğretici bir sürdürülebilir faaliyet ve eğitim alanına kavuşturacak Tarım Köyü projesini, daha kapsamlı şekilde geliştirmeye taşıdı" dedi.

30 DÖNÜMLÜK ALAN

Tarım Köyü'nün Kemalpaşa Sütçüler bölgesinde yaklaşık 30 dönümlük bir alanda kurulmakta olduğunu aktaran Işıklı, "Çocuklarımız burada adaçayı, kekik gibi aromatik bitkileri yetiştirerek hem tarımı öğrenecek hem de toprağa dokunarak üretmenin önemini fark edecek" dedi. Tarım Köyü merkezinde bir de 'Köy Evi' olacağını vurgulayan Işıklı, "Bir köy evi inşa ediyoruz. Bu yapı içinde toplantı ve eğitim salonu olacak. Aynı zamanda bu alan içinde çocuklara doğa içinde çeşitli fiziksel ve sosyal aktiviteler sunabileceğimiz 'Survivor parkurları' gibi alanlar da yer alacak" diye konuştu. Tarım Köyü projesine Arkas Grubu'nun ana sponsor olarak büyük destek verdiğini belirten Işıklı, ayrıca bireysel bağışçılarla da iş birliği içinde olduklarını söyledi.