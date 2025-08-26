Bodrum limanına 2 gemi ile 2 bin 609 turist geldi

Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen 2 yolcu gemisi, toplamda 2 bin 609 turist getirdi. Bahamalar bayraklı 264 metre boyundaki ilk gemi, sabah saatlerinde Girit Adası'nın Heraklion Limanı'ndan Bodrum'a geldi. Akşam saatlerinde Rodos Limanı'na hareket edecek gemide ağırlıklı olarak İngiliz olmak üzere toplam 1936 yolcu, 738 personel bulunuyor. Malta bayraklı 181 metre boyundaki ikinci gemi ise Yunanistan'ın Mikonos Limanı'ndan ilçeye geldi. Gece saatlerinde Marmaris Limanı'na hareket edecek gemide ağırlıklı olarak Amerikalı olmak üzere toplam 673 yolcu, 395 personel bulunuyor