Hakem Kurulu üçüncü kez toplandı

KAMU Görevlileri Hakem Kurulu, 6.5 milyon memur ve memur emeklilerinin 2026- 2027 yıllarına yönelik zam oranını belirlemek üzere üçüncü toplantısını gerçekleştirdi. İlk iki görüşmeden somut bir zam rakamı çıkmamıştı. Dünkü toplantıda zam oranlarına ilişkin rakamların gündeme geldi. Üçüncü toplantısını gerçekleştiren Hakem Kurulu zam kararı için yarın tekrar toplanacak. Sayıştay Başkanı Metin Yener başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, taraflar toplu sözleşme taleplerinin gerekçelerini dile getirdi.

2 YIL GEÇERLİLİĞİ VAR

HAKEM Kurulu'nun karar vermesi için önünde 2 günlük süre kaldı. Kurul yarın sonuna kadar memur zammına ilişkin nihai kararını verecek. Kurulun aldığı kararlar kesin ve tüm taraflar için bağlayıcı. Yani bir "dava", "temyiz" ya da "itiraz" imkânı yok. Kurul'un kararı, toplu sözleşme hükmünde olacak ve 2 yıl geçerliliğini koruyacak. Hükümet son teklifinde memura 2026'nın ilk 6 ayı için yüzde 11, ikinci 6 ayı için yüzde 7 artış önermişti. 2027 yılı için sunulan teklif ise yüzde 4 artı 4 oldu. Ayrıca taban aylığa bin liralık artış için ek teklifte bulunuldu.