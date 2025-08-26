Son dakika: Memura yeni zam teklifi belli oldu

Kamu Hakem Kurulu, memur ve emeklilerini ile yapılacak toplu sözleşmedeki zam oranını belirlemek üzere dördüncü toplantısını tamamladı. Toplantıdan çıkan karara göre 2026 için yüzde 11+7'lik teklif değişmedi. Teklif 2027'nin ilk 6 ayı için bir puan artırıldı ve yüzde 5+4 teklif edildi.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, memur ve memur emeklilerinin 2026-2027 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirlemek üzere 4'üncü kez toplandı. Sayıştay Başkanı Metin Yener başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, konfederasyon temsilcileri ile kamu işveren temsilcileri, kurula getirilen toplu sözleşme talepleri üzerinde müzakerelerde bulundu. Toplantıda zam teklifi revize edildi.