Suni deri ithalatına damping soruşturması

Giriş Tarihi:

TİCARET Bakanlığınca hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, BAE, İtalya ve Mısır menşeli "mensucat, poliüretanla emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş-deri taklidi diğerleri (poliüretan suni deri)" ithalatına yönelik önlemlerin etkisiz kalıp kalmadığına yönelik inceleme yapıldı. İnceleme sonunda İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunca, BAE, İtalya ve Mısır menşeli poliüretan suni deri ithalatına ilişkin önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmasına karar verildi. Tebliğle soruşturmaya ilişkin usul ve esaslar da belirlendi.
