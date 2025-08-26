Trafik sigortasında yeni dönem başlıyor

TÜRKİYE'DE milyonlarca araç sahibini ilgilendiren yeni bir dönem başlıyor. Yayınlanan genelgeyle birlikte zorunlu trafik sigortası uygulamasında önemli değişiklikler yapıldı. Özellikle ikinci araç sahibi olan sürücülerin yaşadığı mağduriyetleri ortadan kaldırmayı hedefleyen düzenleme, sistemde köklü bir dönüşüm getiriyor. Yeni kurala göre, bir sürücü ikinci bir araç aldığında, sigorta poliçesi 4. basamaktan değil, sürücünün mevcut hasarsızlık basamağı ne ise o seviyeden başlayacak. Örneğin, 8. basamakta yer alan bir sürücü, yeni aracı için yine 8. basamaktan, yani en yüksek hasarsızlık indirimiyle poliçe yaptırabilecek. Aynı şekilde, 1. basamaktaki yüksek riskli bir sürücü, yeni aracı için yine en yüksek prim ücretinin uygulandığı 1. basamaktan sigortalanacak. Bu kural, mevcut aracını satıp yeni araç alanlar için ise geçerli olmayacak; onlar mevcut basamaklarından devam edecekler.

POLİÇE YENİLEME

GENELGEYLE yapılan bir diğer önemli değişiklik ise poliçesini vadesinden önce yenileyen sürücüleri ilgilendiriyor. Artık poliçesini erken yenileyen bir sürücü, yeni poliçesi devreye girene kadarki arada bir kaza yaparsa, bu kaza kayıt altına alınacak ve bir sonraki poliçe yenileme döneminde hasarsızlık basamağı bir kademe aşağı düşürülecek. Yeni düzenlemeyle birlikte hasarsız sürücülerin hakları korunurken hasarlı sürücülere verilen haklar da geri alınmış oldu. Yeni genelgenin uygulaması 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren başlayacak.