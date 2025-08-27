Altının kilogram fiyatı 4 milyon 475 bin lira

BORSA İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, dün günün sonunda 4 milyon 475 bin liraya yükseldi. Altın piyasasında en düşük 4 milyon 452 bin lira, en yüksek 4 milyon 650 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,7 artışla 4 milyon 475 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 4 milyon 442 bin liradan tamamlamıştı. KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 800 milyon 611 bin 718,12 lira, işlem miktarı ise 622,45 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 2 milyar 980 milyon 159 bin 111,63 lira oldu.