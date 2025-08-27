Sera domatesi üreticinin yüzünü güldürdü

DENİZLİ'NİN Acıpayam ilçesinde 20 dekarlık seradan, dekar başına 17 ton domates verimi alan üreticinin yüzü gülüyor. Dodurga Mahallesi'nde başlatılan örtü altı seracılığından çiftçilerin memnun olduğunu anlatan Muhtar Ali Ercan Dağdaş, domates üretiminin yapıldığı örtü altı seracılık faaliyetlerinin, bölge ekonomisine can suyu olduğunu söyledi. 2 yıldır sürdürülen çalışmalarla 20 dekar alanda domates üretimi yapan Dodurga Mahallesi'nin ürünleri, Denizli, Gölhisar ve Antalya hallerine gönderiliyor.

HEDEF DODURGA'YI MARKA YAPMAK

BİLİNÇLİ yapılması halinde örtü altı seracılığından çiftçilerin para kazandığını anlatan Muhtar Dağdaş, "İki yıldır örtü altı seracılığı yapıyoruz. Bu yıl dekar başına ortalama 17 ton domates verimi elde ettik. Hedefimiz bu verimi 25 tona çıkarmak. Aynı zamanda sera alanımızı da 50 dekara ulaştırarak Dodurga'yı seracılıkta bir marka haline dönüştürmek istiyoruz" dedi. Dağdaş örtü altı seracılığın hem ürün kalitesi hem de ekonomik kazanç açısından avantaj sağladığını vurguladı.