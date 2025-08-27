TCMB Başkanı Karahan’dan ’enflasyon’ mesajı: Dezenflasyon kesintisiz sürüyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Ankara'da gerçekleştirilen bir sunumda para politikası ve makroekonomik görünüme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Karahan, enflasyonla mücadelede kararlılık vurgusu yaparak, dezenflasyon sürecinin kesintisiz şekilde devam ettiğini belirtti.

Yıl sonunda enflasyonun, TCMB'nin belirlediği tahmin aralığında kalmasını beklediklerini ifade eden Karahan, "Enflasyondaki düşüş genele yayılıyor ve bu süreci bozacak şoklara karşı gerekli adımları atıyoruz" dedi.

Fiyat istikrarının, toplumsal refah ve sürdürülebilir büyüme için temel unsur olduğunun altını çizen Karahan, bunun aynı zamanda yatırım ortamını güçlendirdiğini vurguladı.

Temmuz ayında aylık enflasyonda geçici bir yükseliş yaşandığını ifade eden Karahan, özellikle kira ve eğitim harcamalarının hizmet enflasyonunu yukarı çektiğini söyledi.

"TALEPTE DENGELENME BAŞLADI, BEKLENTİLERDE GERİLEME VAR"

Karahan, iç talepteki dengelenmenin enflasyondaki gerilemeye katkı sunduğunu kaydederken, hem tüketici hem de firma tarafında enflasyon beklentilerinde düşüş eğiliminin başladığını dile getirdi.

"EKONOMİK BÜYÜME ILIMLI DEVAM EDİYOR"

Ekonomik büyüme tarafında da değerlendirmelerde bulunan Karahan, büyümenin ılımlı bir seyir izlediğini ve istihdam artışının özellikle hizmetler sektöründen kaynaklandığını açıkladı.

Karahan, ticari kredilerde tahsili gecikmiş alacak oranının tarihsel ortalamanın altında olduğunu, karşılıksız çek oranının ise Temmuz ayında uzun dönem ortalamasına yakın seyrettiğini söyledi. Ayrıca konkordato başvurusunda bulunan firmaların ekonomi içindeki payının düşük kaldığını sözlerine ekledi.Karahan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu, talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile dezenflasyon sürecini destekleyecektir. Maliye politikasının eşgüdümü bu sürece katkı sağlayacaktır. Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak öngörülen dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir. Adımların büyüklüğü, enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla gözden geçirilecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda tüm para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır."