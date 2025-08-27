Ticaret Bakanlığı’ndan ’kontrplak’ firmasına soruşturma

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Malezya merkezli Mentakab Veneer and Plywood SDN. BHD. firması, Çin menşeli "kontrplak" ithalatı kapsamında dampinge yönelik olarak "yeni ihracatçı için gözden geçirme soruşturması" açılması başvurusunda bulundu.

Yapılan ilk incelemede, söz konusu firmanın, dampinge karşı vergiye konu olan malın ihraç ülkesinde bulunan ihracatçı veya üreticileriyle bağlantılı olduğuna yönelik bir bulguya ulaşılamadığı ve önleme konu eşyayı soruşturma döneminde Türkiye'ye ihraç etmediği ve Türkiye'ye ilk ihracatının geçen yılın ocak ayında başladığı tespit edildi.

Bu kapsamda, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunca söz konusu ürün ithalatına ilişkin firmaya yönelik "yeni ihracatçı için gözden geçirme soruşturması" açılmasına karar verildi.