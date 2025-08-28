ALTIN FİYATLARI NE KADAR? 28 Ağustos canlı altın fiyatları...

Analistler, Fed'in faiz indirim fiyatlamalarının başta altın ve gümüş olmak üzere kıymetli metaller tarafında etkili olduğunu belirterek, ABD'nin 8 ay sonra tekrar bir gevşeme sürecine girmesinin, ons altındaki fiyatlamaları yukarı yönlü destekleyebileceğini söyledi.



Fed'in yol haritasındaki belirsizliğin ise altına yönelik fiyatlama projeksiyonlarını etkileyen temel etmenlerden biri olduğunu ifade eden analistler, bu dönemde açıklanacak makroekonomik veriler ve Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin yatırımcı tercihleri üzerine etkili olacağını kaydetti.



Bunun yanı sıra ABD yönetimi ile Fed arasındaki politika uyumsuzluğuna yönelik endişeler de güçlü kalmayı sürdürüyor. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Fed başkanlığı için 11 güçlü adaylarının olduğunu belirterek, İşçi Bayramı'ndan sonra mülakatlara başlayacaklarını ve Trump'a aday listesinin son halini sunacaklarını bildirdi.