İhracatçıların yeşil pasaportuna yeni düzenleme getirildi

RESMİ Gazete'de yayımlanan yeni kararla, ihracatçılara verilen hususi damgalı (yeşil) pasaportun iade şartları sıkılaştırıldı. Yeni düzenlemeye göre, hususi damgalı pasaport alma şartlarından herhangi birini kaybeden firma yetkililerinin, pasaportlarını 15 gün içinde iade etme zorunluluğu "derhal iade" olarak değiştirildi. Bu değişiklikle, iade sürecinde gecikmelere tolerans gösterilmeyeceği vurgulandı.Karara göre, iade yükümlülüğünü yerine getirmeyen veya pasaport alma koşullarını ihlal eden firma yetkilileri ciddi yaptırımlarla karşılaşacak. Bu durumda, yalnızca ilgili firma yetkilisi değil, firmanın diğer yetkilileri de 4 yıl boyunca hususi damgalı pasaport alamayacak.