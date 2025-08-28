İki yerli petrol sondaj kulesi göreve başladı

MİLLİ enerji kaynaklarının ekonomiye kazandırılması amacıyla arama ve üretime devam eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, üretimde kullanılan ekipmanları da yerlileştirmek için çalışıyor. Koca Yusuf TP1500'ün ardından enerji envanterine iki yeni yerli sondaj kulesi eklendi. 'Seyit Onbaşı' ile 'Naim Süleymanoğlu' isimleri verilen yeni sondaj kuleleri, petrol üretimine destek vermeye başladı. Yerli ve milli iki yeni sondaj kulesi "Seyit Onbaşı" ve "Naim Süleymanoğlu" Şırnak'taki sahalarda sondaja başladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Kendi enerjimizi üretmek kadar önemli bir şey varsa o da kendi enerjimizi üretirken yerli ve milli ekipmanımızı kullanmaktır. Bu nedenle aramanın ve üretimin her aşamasını yüzde 100 yerli hale getirmek için çalışıyoruz. Yerli ve milli sondaj kulelerimiz 'Seyit Onbaşı' ve Naim Süleymanoğlu' da bu vizyonumuzun birer sonucu" dedi.