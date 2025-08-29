İhracatta tarihi rekor

TİCARETE Bakanı Ömer Bolat, 2025 yılı temmuz ayında ihracatın Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat rekorunu kırarak 24,9 milyar dolar olarak gerçekleştiğini açıkladı. Bolat, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan temmuz ayına ilişkin dış ticaret istatistiklerini değerlendirdi. Bolat, bu yıl 7 ayın 6'sında aylık mal ihracatında artış sağlandığına işaret ederek, "İhracattaki büyük artış ve ithalat artış hızındaki yavaşlama neticesinde temmuz ayında dış ticaret açığı son 9 ayın en düşük seviyesi olan 6,4 milyar dolara gerilemiştir. İhracatın ithalatı karşılama oranı son 9 ayın en yüksek seviyesi olan yüzde 79,5'e yükselmiştir. Artan mal ve hizmet ihracatıyla temmuz ayında cari işlemler hesabında fazla verilmesi beklenmektedir" dedi.

DIŞ TİCARET AÇIĞI GERİLEDİ

OCAK-TEMMUZ döneminde ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,1 artışla 156,3 milyar dolar olduğunu aktaran Bolat, bu dönemde ithalatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,9 artışla 212,2 milyar dolar olduğunu bildirdi. Bolat, temmuzda ithalatın yüzde 5,4 artarak 31,4 milyar dolar olduğunu belirterek, söz konusu ayda yıllıklandırılmış ithalatın geçen yılın aynı ayına göre 14 milyar dolar artarak 357,7 milyar dolar olarak gerçekleştiğini ifade etti. Bolat, "Ticaret Bakanlığı olarak ihracatçılarımıza sunduğumuz destekler ile ticari diploması faaliyetlerimizin etkisiyle ihracatta elde edilen başarılar, üretim ve istihdam üzerinde olumlu sonuçlar vermektedir" değerlendirmesinde bulundu.