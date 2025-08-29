İzmir’in yeni çevre yoluna Bakanlıktan onay geldi

İZMİR'İN en büyük projeleri arasında yer alan İzmir Kuzey-Doğu Çevre Otoyolu için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı onay verdi. Çevre yolunun 2025 yatırım programında yer almaması tartışmalara neden olmuştu.

41 KİLOMETRE OLACAK

İZMİR'DE son dönemlerde sıkça tartışmalara neden olan trafik sorununa çözüm getirmek amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilmesi planlanan İzmir Kuzey-Doğu Çevre Otoyolu (2'nci çevre yolu) ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı proje ile ilgili 'ÇED olumlu' kararı verdi.

İzmir Kuzey-Doğu Çevre Otoyolu'nun 4 yıl içinde tamamlanması planlanıyor.

5 milyar 243 milyon 49 bin TL'ye mal olacak çevre yolunun ÇED süreçlerinin tamamlanmasının ardından 4 yıl içinde hizmete açılması planlanıyor. Kuzey-Doğu Çevre Otoyolu proje güzergahına göre yeni yol Menemen, Çiğli, Karşıyaka, Bornova, Kemalpaşa, Buca'dan geçecek. 41 km uzunluğundaki güzergah üzerinde, dört adedi otoyol-otoyol ve otoyol-devlet yolu bağlantısı olmak üzere toplamda 11 adet kavşaktan oluşacak.

Proje tanıtım dosyasında şu ifadeler yer aldı: "Proje güzergahı Menemen-Çandarlı Otoyolu'nun Koyundere kesiminden ayrılmakta, Menemen ve Çiğli'nin doğusundaki dağlık kesimden güney istikametinde geçerek doğuya yönelmektedir. Bu kesimde de Bayraklı ve Karşıyaka'nın kuzeyinden doğu istikametinde geçen proje hattı, geçmiş yıllarda projesi tamamlanan Bornova Çevre Yolu hattına oturarak Evka-4 mahallesinin altından tünelle geçmektedir."