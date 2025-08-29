Özel okullarda kitap dayatması

Milli Eğitim Bakanlığı'nca eğitimde fırsat eşitliği hedefiyle her yıl 1. sınıftan 12. sınıfa kadar dağıtılan ücretsiz ders kitapları, bu yıl da öğrencilere dağıtılması için il ve ilçelere gönderildi. Ücretsiz ders ve yardımcı kaynak kitapları, okulların açılacağı ilk gün öğrencilerin sıralarında hazır olacağı belirtilirken, özel okullarda her yıl tartışma konusu olan 'Kitap parası' yeniden gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın, tüm eğitim kurumlarına ders kitaplarının ücretsiz sağlandığını açıklamasına rağmen, bazı özel okulların 'Ek kaynak', 'Test kitapları' ve 'Yabancı yayınlar' adı altında velilerden yüksek ücretler talep ettiği öğrenildi.

Okulların açılmasına sayılı günler kalmışken özel okullar öğrencilerden istedikleri özel kitapları paylaştı. Ortaya çıkan ücret ise velileri isyan ettirdi.

'VELİLER ÇARESİZ KALIYOR'

Yeni Asır'ın ulaştığı özel bir okula ait kitap fiyat listesinde okul öncesi eğitim veya kreşe gidecek 4 yaşındaki çocukların velilerinden 26 bin 923 lira, 5 yaş için 37 bin 355 lira, 6 yaş içinse 48 bin 697 lira kitap parası talep ettiği kaydedildi. Yine 1'inci sınıf öğrencisi velilerinden 50 bin 315 lira, 2. sınıf için 58 bin 673 lira talep edilirken, listedeki fiyatların katlanarak gittiği ve 12'inci sınıfa kadar öğrenci velilerinden ortalama 50 ile 63 bin lira civarında kitap parası talep edildiği bildirildi. Çocuğu özel bir okulda öğrenim gören öğrenci velisi Mehmet K, "Devletin verdiği kitap zaten var. Okulun ek kitap için bizden topladığı paralar ise çok yüksek. Çocuğum sınıftaki diğer arkadaşlarından geri kalmasın diye mecburen ödüyoruz. Bu bir dayatma" dedi.

Bir diğer veli Ayşe D. ise, "Yabancı dil kaynaklarını anlarız ama okulun kendi bastırdığı kitapları fahiş fiyatlarla satması kabul edilemez. Bu tamamen ticarete dönüştü. Veliler resmen çaresiz bırakılıyor" ifadelerini kullandı. Bazı özel okul yöneticileri ise ek kaynak kitaplarının öğrenci başarısı için zorunlu olduğunu savundu. İzmir'deki özel bir okulun müdürü, "MEB'in kitapları temel düzeyde kalıyor. Biz çocukların yabancı dilde ve merkezi sınavlarda başarılı olmaları için ek kaynak kullanmak zorundayız" diyerek sistemi savundu.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi

KURALI İHLAL EDENE CEZAİ YAPTIRIM UYGULANACAK

İZMİR İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, kent genelinde hem devlet hem de özel okullarda öğrenim gören yaklaşık 850 bin öğrencinin ders kitabının yeni eğitim öğretim yılı için hazırlandığını belirterek, "Hem devlet hem özel okullar olmak üzere bütün öğrencilerimizin, evlatlarımızın ücretsiz dağıtılacak ders kitaplarını hazır bir şekilde sıralarına koymak için gece gündüz çalışıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımız 2000'li yılların başından beri ücretsiz bir şekilde kitapları veriyor. Bu yıl da evlatlarımız 1'den 12'nci sınıfa kadar tüm öğrencilerimiz okula başladığında masalarının üzerinde kitaplarını görecek" diye konuştu.

Yahşi, özel okulların ücretsiz ders kitaplarının yanında 'Ek kaynak' ya da 'Yardımcı kitap' dayatması konusundaki soruya ise, "Zorla kimse kimseye kitap aldıramaz" yanıtını verdi. Milli Eğitim Bakanlığı ise geçen yıl yaptığı yönetmelik değişikliğiyle 2024-2025 eğitim öğretim yılı itibarıyla özel okullarda da Bakanlık onaylı ders kitaplarının ücretsiz olarak kullanılması zorunluluğu getirmişti. Yeni düzenlemeyle, tüm eğitim kademelerinde MEB tarafından ücretsiz dağıtılan kitapların kullanılması zorunlu hale gelirken, bu kuralı ihlal eden özel okullara cezai yaptırımlar uygulanabileceği ifade edildi.