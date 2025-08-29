Somon ve alabalığımız dünya sofralarında

  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Fethiye’de 5 ayrı tesiste gerçekleştirilen ‘Kırmızı Alabalık’ ve Türk Somonu üretimi ile ekonomiye yılda 6 milyon Euro kazandırılıyor. ABD’ye soğuk zincirli gemi ile gönderilen balıklar Hollanda ve Almanya gibi ülkelere de özel TIR’larla gidiyor

ERDOĞAN CANKUŞ

MUĞLA'NIN turizm cenneti olarak bilinen Fethiye'de üretilen Kırmızı Alabalık ve Türk Somonu'na ilgi oldukça fazla.

VADİ SUYUNDA YETİŞİYOR

Türkiye ekonomisine ciddi para kazandıran bu balıklar, yurt dışına da özel olarak gönderiliyor. Kırmızı Alabalıklar, ABD'ye soğuk zincirli gemi ile gönderilirken başka ülkelere de TIR'larla gönderiliyor. Fethiye'de vadi suyunda yetiştirilen alabalıklar, tesiste temizlenip, kılçıklarından ayıklanarak dondurulmuş fileto haline getiriliyor. Sevkiyata hazır hale gelen balıklar Fethiye İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından denetlendikten sonra, paketleniyor. Yılda 500 ton 'Kırmızı Alabalık' ve 400 ton 'Türk Somonu' ihraç ediliyor.

Muğla'da üretilen ve yurt dışına ihraç edilen Türk Somonu ile Kırmızı Alabalık ekonomiye katkı sağlıyor. Ayrıca balıklar dünyada büyük ilgi görüyor.

MARKA OLDULAR

FİRMA Sorumlusu Mustafa Öner, Türk alabalık ve somonlarının dünya da bir marka haline geldiğini ve çok sayıda ülkeden yetkililerin gelip tesisleri ve balıkları yerinde incelediklerini ifade etti. Öner "Başta ABD olmak üzere Avrupa ülkeleri Türk markası balıkları tercih ediyor. Fethiye turizm getirisinin yanı sıra balık ihracatından da ekonomiye katkı sağlıyor. Amerika, Hollanda, Polonya, Almanya ve İngiltere'de balıklarımız büyük ilgi görüyor. Kırmızı Alabalık filetoları için Asya ülkelerinden de teklifler alıyoruz" dedi.

