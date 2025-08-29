Türk Telekom’dan ülke ekonomisine 20 milyar dolarlık katkı

DİJİTAL dönüşümün değişmeyen lideri Türk Telekom, ülkemizin dijital geleceğin inşasına yön veren çalışmalarına ve yatırımlarına devam ediyor. Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "Gururla söylüyorum ki; bugün, Türk Telekom ve ülkemiz için çok önemli bir gün. Bugün, Türk Telekom'un 2026 yılı şubat ayında bitecek olan sabit hizmetler imtiyazının 2050 yılına kadar uzatıldığının resmiyete döküldüğü gün olarak tarihe geçiyor. Bu sözleşme ile Türkiye ekonomisine 20 milyar dolar tutarında doğrudan katkı sağlayacağız. Türk Telekom olarak yıllardır dile getirdiğimiz bir gerçek var: Bizim altyapımız, Türkiye'nin altyapısıdır. Biz Türkiye'nin dijital dönüşümünü sağlıyoruz. Sektörümüzün yatırım lideriyiz. İstihdama katkımızla, yatırımlarımızla, ürettiğimiz ve ihraç ettiğimiz teknolojilerimizle; devletimize ve ekonomimize büyük kazanımlar sağladık. Bugün itibarı ile fiber uzunluğumuz 506 bin kilometreyi aştı" dedi. Ayrıca Türk Telekom'un sabit hizmetler imtiyaz sözleşmesi 2050 yılına kadar uzatıldı.