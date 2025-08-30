‘Çulfalık’ tezgahlarının başına kadınlar geçecek

Bir dönem Türkiye'nin en büyük ipek üretim merkezlerinden Antalya'nın Alanya ilçesinde, 1980'lerden sonra gerileyen ipek böcekçiliğinin canlandırılması için çalışma başlatıldı. Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, önümüzdeki yıl kırsal bölgelerde 'çulfalık' denilen üretim tezgahları kuracaklarını ve kadınları üretime kazandıracaklarını söyledi. Bir dönem Bursa'nın ardından en büyük üretim merkezi olan Alanya, 1980'lerden sonra Çin ipeğinin ithalatıyla düşüşe geçti. Alanya ipek dokuma geleneği ve koza çiçeği sanatıyla kültürel mirası yaşatıyor.