Turizmin merkezi Bodrum’a dev yatırım

Türkiye'nin en büyük ikinci imalatçı olduğu küresel pazarda, Bodrum'un kapasitesini arttırmak için çalışmalar başladı. ÇED süreci başlayan Bodrum Yat/Tekne İmalat, Bakım, Onarım Tesisi Kapasite Artışı ve Yat/ Tekne Bağlama İskelesi Projesi'nde, teknelerin geçici olarak barınması için 96 bin 887 metrekarelik yüzer platform yapılacak.

İSKELELER YIKILACAK

80 metre boyuna kadar teknelere hizmet verebilecek platformda, 1500 ton kaldırma kapasiteli, dünyanın en büyük gezer vinci satın alınacak. Projeye göre, Ağan lar ve Tek Marina'ya ait 3'er adet iskele yıkılacak ve yerine 60 metre uzunluğunda 4 yen iskele inşa edilecek. Böylece tersanelerin üretim kapasiteleri de arttırılmış olacak. ÇED dosyasına göre, 464 milyon 375 bin TL'ye mal olması ve 1 yılda tamamlanması düşünülen proje, inşaat aşamasında 20 kişiye, tamamlandığında ise 100 kişiye iş imkanı sağlayacak.