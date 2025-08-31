Bankalar promosyonda vites yükseltti: 35 bin TL’ye kadar çıkıyor

Özel ve kamu bankaları emeklilere promosyon kampanyası sunmaya devam ederken, yarından itibaren bankalar yeni promosyon tutarlarını ilan edecek. Promosyon tutarları belirlenirken 1 Ocak 2026'da yapılacak yeni emekli maaş zammı miktarının da dikkate alınması beklenirken, yeni promosyon tutarlarının 35 bin TL'ye kadar yükseleceği ifade ediliyor. Bankalar mevcutta emeklilerin maaş aralığına göre 6 bin 500 TL ile 27 bin TL arasında banka promosyonu öderken 1 Eylül'den itibaren promosyon aralığının 10 bin-35 bin TL olması bekleniyor. Bankalar mevcutta emeklilerin maaş aralığına göre 6 bin 500 TL ile 27 bin TL arasında banka promosyonu verirken, en yüksek promosyonu 27 bin TL ile Vakıfbank ve Yapı Kredi Bankası veriyor. Bu bankaları 25 bin TL ile ING ve Albaraka izlerken, İş Bankası, Garanti, QNB, Denizbank ise 21 bin TL'ye kadar promosyon ödemesi yapıyor.

İLAVE ZAM EKLENECEK

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 25-29 aralığında tutarken buna göre emekliler Ocak 2026'da sadece enflasyon farkı olarak yüzde 7.14 ile yüzde 10.57 arasında bir zam alacak. Bir de buna görüşmeler neticesinde belirlenecek ilave zam eklenecek. Durum böyle olunca bankalar 3 yıl için belirlenen promosyonlara gelecek bu ilave zamları da dahil ederek şimdiden güncelleme yapacak. Bankaların yapacağı güncellemelerle 1 Eylül'den itibaren promosyon aralığının 10 bin-35 bin TL olması bekleniyor. Akbank, Albaraka, Denizbank, ICBC Turkey, ING, Kuveyt Türk, Odea, QNB, Şekerbank, Ziraat, Turkish Bank, Türk Ekonomi Bankası, Finans Katılım, Garanti, Halk Bankası, İş Bankası, Vakıfbank, Vakıf Katılım, Yapı ve Kredi, Ziraat Katılım promosyon ödemesi yapıyor.