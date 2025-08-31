Hayalet mutfaklarla ‘bir tıkla’ toplu sipariş verilebilecek

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Hizmetler Meclisi Başkanı Hüseyin Bozdağ, hayalet mutfaklarla ilgili çalışmaları olduğunu belirterek, "Geliştireceğimiz uygulama ile uzaktan bir tıkla, toplu yemek sipariş verilebilecek" dedi. Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu (YESİDEF) Başkanı da olan Bozdağ, hazır yemek sektörünün her yıl yaklaşık yüzde 15 büyüyen bir pazar olduğunu ve bir sipariş ile 56 sektörün harekete geçtiğini bildirdi. Hazır yemek sektörü olarak dünyada söz sahibi olmaya başladıklarını dile getiren Bozdağ, bir Türk firmasının Katar Dünya Kupası'nda 154 ülkeden konuk ağırlayarak önemli bir başarıya imza attığını söyledi.