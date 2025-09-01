  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Bakan Şimşek büyüme rakamlarını değerlendirdi: Programımızı kararlılıkla uygulamayı sürdüreceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, büyüme rakamlarını değerlendirdi. Bakan Şimşek, fiyat istikrarını sağlamak için programı kararlı şekilde uygulayacaklarını aktarırken, önümüzdeki dönemlerde finansal koşulların daha elverişli hale gelmesi ve küresel ticarette belirsizliklerin azalmasıyla büyümenin potansiyel seviyesine ulaşacağı öngörüsünü paylaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Türkiye ekonomisi büyüme rakamlarını açıkladı. Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 4,8 büyüdü.

Verileri değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek şu ifadeleri kullandı:

"2026-28 dönemini kapsayan Orta Vadeli Programımızı çok yakında kamuoyuyla paylaşacağız. Güçlü politika eşgüdümüyle fiyat istikrarı ve sürdürülebilir yüksek büyümeyi sağlayarak vatandaşlarımızın refahını daha da artırmak için programımızı kararlılıkla uygulamayı sürdüreceğiz.

İkinci çeyrekte takvim ve düşük baz etkilerinin de katkısıyla, yıllık büyümedeki artışla birlikte dezenflasyonun sürmesi uyguladığımız programın başarısını net bir şekilde ortaya koymaktadır."

