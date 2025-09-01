‘Elektrikte esnek ve akıllı altyapı yatırımı şart’

YAŞAR Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Emin Selahattin Umdu, Türkiye'nin elektrikteki altyapı ve enerji kalitesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

"Talep artıyor, altyapı yetersiz kalıyor" diyen Dr. Öğretim Üyesi Emin Selahattin Umdu, Avrupa Birliği'nin bu konuda yaptığı büyük yatırımlara dikkat çekerek Türkiye'nin de şebeke sistemini güçlendirmesi gerektiğini söyledi. Türkiye'nin elektrik üretim kapasitesinin, artan talebi kısa vadede karşılayabilecek düzeyde olduğunu öne süren Dr. Umdu şunları söyledi: "Asıl sorun üretim değil, dağıtım altyapısı ve enerji kalitesi. Mevcut şebeke sistemi bu yoğunluğu kaldıramıyor. Bu noktada klasik altyapının yeterli olamaz. Sistemin esnek ve anlık kontrol edilebilir hale gelmesinin zorunlu."