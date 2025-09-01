Tire-Belevi yolunda geri sayım başladı

AK Parti Tire İlçe Başkanı Kadir Uğurlu, toplam 28 km'lik İzmir Tire- Belevi yolunun kısa sürede tamamlanacağını söyledi. Çayırlı köyünden itibaren sürdürülen yol yapım çalışmalarının özellikle son 1 ayda hız kazandığına dikkat çeken Uğurlu, "Bölünmüş yolu mümkün olan en kısa sürede çift şeritli şekilde Tire girişine kadar tamamlayıp hizmete sokacağız" dedi.

Yapım çalışmalarını üstlenen yetkili firmanın üst düzey yöneticiler ile makamında görüşen Uğurlu, "Bu zorlu sürecin çok yakında sona ereceğinin müjdesini Tireli vatandaşlarımızla paylaşmak istiyorum. Proje, sorunsuz ve hızlı şekilde ilerliyor. Mutlu sona ulaşmamıza az kaldı. Başta, AK Parti İzmir Milletvekillerimiz ve İl Başkanımız Bilal Saygılı olmak üzere emeği geçen kurum ve kuruluşlara teşekkür ederiz" diye konuştu.