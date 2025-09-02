Gevrek yarından itibaren 20 TL

İZMİR'DE sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi olan gevreğe zam geldi. Geçtiğimiz Ocak ayının 15'inde gelen zamla birlikte 15 TL'den satışa sunulan gevrek 3 Eylül 2025 Çarşamba gününden itibaren yüzde 33.33'lük bir zamla 20 TL'ye satılacak.

Esnaf odasından zamla ilgili yapılan açıklama şöyle yer aldı: "İzmir'de kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olan gevrek 03 Eylül Çarşamba gününden itibaren 20 TL olarak satılacak. Son dönemde artan un, susam, enerji ve işçilik maliyetleri karşısında zorlanan fırıncı esnafı için fiyat güncellemesini kaçınılmaz oldu, maliyet artışları artık esnafı çıkmaza sürüklüyor."