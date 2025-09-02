İzmir’de 1+1 dairelere yoğun talep

ÜNİVERSİTELERDE ders döneminin başlamasına kısa süre kala İzmir'de 1+1 dairelere talep arttı. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği dairelerin kiraları yüzde 20 yükselirken, fiyatlar 20 bin liradan başlayıp 40 bin liraya kadar çıktı. İzmir Emlak Kulübü Başkanı Rıdvan Akgün, özellikle yurtlarda yer bulamayan öğrencilerin kiralık dairelere yöneldiğini belirterek, "Öğrenciler ilk tercih olarak 1+1 dairelere yöneliyor. İkinci seçenek ise ev arkadaşı edinerek 2+1 daireleri paylaşmak oluyor. Önümüzdeki 15 gün içinde üniversite çevresinde ev bulamayan öğrenciler, toplu taşımayla 10-15 dakika uzaklıktaki bölgelerde daha uygun fiyatlı daire arayacak. Şu anda 1+1'lerde kira 20 ile 40 bin TL arasında değişiyor" diye konuştu.