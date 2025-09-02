MHRS’de yeni dönem başladı

SAĞLIK Bakanlığı tarafından Merkezi Hekim Randevu Sistemi'ne (MHRS), üniversite hastaneleri de entegre edildi. Bugün itibariyle hayata geçen uygulama pilot olarak iki hastanede başladı. Yozgat Bozok ve Pamukkale üniversitelerinde örnek olan projenin yakın zamanda diğer üniversite hastanelerinde de hayata geçmesi planlanıyor. Böylelikle hastaların üniversite hastanelerinden de rahatlıkla faydalanması amaçlanıyor.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da yaptığı açıklamada, "Biz bakanlık olarak, tüm sağlık hizmeti sunulan alanların daha iyi olması için çaba harcıyoruz. Biz, üniversite hastanesi, kamu hastaneleri, özel hastane değil milletimize hizmet eden hastane olarak görüyoruz. Sağlık bilimleri olarak görüyoruz" demişti.