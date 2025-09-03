Belçika ile Türkiye arasında ekonomik misyon düzenlenecek

Brüksel Bölgesel Yatırım ve Destek Ajansı (hub.brussels), 20-23 Ekim tarihlerinde Brüksel'den İstanbul, Eskişehir ve Emirdağ'a stratejik ve çok yönlü ekonomik misyon gerçekleştirileceğini açıkladı.

Açıklamada, Belçika ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkileri daha da güçlendirmeyi amaçlayan misyonun, İstanbul ve hızla gelişen Eskişehir ile Emirdağ'da yatırım yapmak isteyen Belçika şirketlerine de fırsatlar sunacağı kaydedildi.

Ekonomik misyonun partnerleri arasında yer alan Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Belçika'dan yapılan açıklamada, "Bu misyona, Belçika'nın Brüksel, Valon ve Flaman bölgelerinden şirketler katılabilmektedir. Böylece Belçika iş dünyasının tümünü kapsayan geniş bir platformda Türkiye ile yeni işbirliği fırsatları geliştirilecektir." ifadesi kullanıldı.

Misyonun iki ülkenin iş dünyası arasında yeni köprüler kurulmasına katkı sağlayacağı belirtilen açıklamada, "Özellikle Emirdağ ve Eskişehir, Belçika'daki Türk toplumunun kalbi sayılmaktadır. Bugün Brüksel'de yaşayan Türk kökenli vatandaşların yaklaşık yüzde 80'i bu bölgelerden gelmektedir. Bu nedenle söz konusu misyon, sadece ekonomik değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel bir boyut da taşımaktadır." değerlendirmesi yapıldı.