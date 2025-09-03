Savunma Sanayimiz Ağustos’ta 34 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi!

Görgün, resmi sosyal medya hesabından 'Savunma ve Havacılık Sanayii İhracatında Yeni Zirve' başlığı ile bir paylaşım yaptı. Görgün, Ağustos ayında savun ve havacılık sanayisinde yüzde 97,3 artışla 834 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğini duyurdu. Haluk Görgün, aynı zamanda Ocak ve Ağustos döneminde toplam ihracatın yüzde 45 artışla 5 milyar 418 milyon dolara yükseldiğini de açıkladı.

"SANAYİİMİZ, YÜZDE 97,3 ARTIŞLA 834 MİLYON DOLAR İHRACAT GERÇEKLEŞTİRDİ"

Görgün, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"2025 yılı Ağustos ayında, savunma ve havacılık sanayiimiz, yüzde 97,3 artışla 834 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Ocak-Ağustos döneminde ise, toplam ihracatımız yüzde 45 artışla 5 milyar 418 milyon dolara yükseldi. Savunma Sanayii Başkanlığı olarak, uluslararası iş birliği faaliyetlerimiz ve yüksek teknolojiye dayalı ve katma değeri yüksek ürünlerimizle ihracatın sürdürülebilirliğini teminat altına almak için var gücümüzle çalışıyoruz. Ana yüklenicilerimizden KOBİ'lerimize uzanan bu başarı zincirini hep birlikte daha da ileriye taşıyacağız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu ihracat hedeflerine ulaşmak için, sektör olarak gece gündüz çalışmaya ve yeni başarılara imza atmaya devam edeceğiz. Emeği geçen tüm firmalarımızı, mühendislerimizi, teknisyenlerimizi ve başkanlık personelimizi yürekten tebrik ediyorum. Milli teknolojilerle büyüyen bir Türkiye için, durmaksızın çalışmaya devam."