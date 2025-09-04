AJet, 15 Aralık’ta Prag seferlerine başlıyor

Sık sık indirimli bilet kampanyaları düzenleyen AJet'in Prag uçuşlarının 15 Aralık'ta başlayacağı öğrenildi.

Yurt dışında 34 ülkeye uçuş yapan AJet, Çekya'nın başkenti Prag'ı uçuş rotasına ekledi. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Prag Vaclav Havel Havalimanı'na ilk sefer 15 Aralık'ta düzenlenecek. Seferler; pazartesi, cuma, cumartesi ve pazar olmak üzere haftada 4 gün olacak. Misafirlerine ekonomik fiyatlarla seyahat imkanı sunan AJet, İstanbul-Prag seferleri için fiyat tarifesini de belirledi. Yeni hattın biletleri, 49 Euro'dan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.