Kuru incir ihracatından 354 milyon dolar gelir

TÜRKİYE, 25 Eylül 2024 tarihinde başlayan 2024/25 sezonunda, 30 Ağustos 2025 tarihine kadar geçen sürede 58 bin 903 ton kuru incir ihraç ederek 353 milyon 912 bin dolar döviz getirisi elde etti. Kuru incir ihracatı 2023/24 sezonunu aynı döneminde 61 bin 859 ton karşılığı 283 milyon 416 bin dolar olmuştu. Kuru incir ihracatı miktar bazında yüzde 5 azalırken, döviz getirisi yüzde 25 artış gösterdi.

Öte yandan Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Danışma Niteliğinde Genel Kurul Toplantısı'nda, Türkiye'nin üretim ve ihracatında dünya lideri olduğu kuru incirde 2025/26 sezonunun 15 Ekim 2025 tarihinde başlaması yönünde tavsiye kararı alındı.

"Kuru incirde yükü ihracatçılar olarak tek başımıza taşıyamayacağımızın bilinmesini istiyoruz" diyen Ege İhracatçı Birlikleri Sürdürülebilirlik ve Organik Ürünler Koordinatörü Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, "2024 yılında maddi manevi kayıplarımız oldu. Şartlar ortak hareket etmeyi zorunlu kılıyor. Sürümden para kazanma devri bitti. Kuru incir butik bir ürün. Aldığımız her ürünü analiz yapmamız gerekiyor. Disiplinli çalışarak kontrol sıklığını tekrar düşürmeye çalışacağız. Tüccarlardan karanlık oda kurmalarını istiyoruz" diye konuştu.