Ticaret Bakanlığı’ndan kırtasiye ürünlerine denetim: Haksız kazanca rekor ceza

Ticaret Bakanlığı, kırtasiye ürünlerine yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Ticaret Bakanlığı, 29 Ağustos – 2 Eylül 2025 tarihleri arasında 81 ilde Ticaret İl Müdürlükleri aracılığıyla kapsamlı bir denetim faaliyeti yürüttü.

REKOR PARA CEZASI

Denetimler kapsamında yalnızca kırtasiye reyonlarında yapılan kontrollerde:

• 5 bin 50 market denetlendi,

• 722 bin 528 ürün incelendi,

• 4 bin 816 ihlal tespit edildi,

• 15 milyon 241 bin 124 TL cezai işlem uygulandı.

• 990 firma hakkında haksız fiyat artışı işlemi başlatıldı.

EN ÇOK İHLAL İSTANBUL'DA

En fazla işletmeye gidilen iller sırasıyla İstanbul (1414), Ankara (635) ve Antalya (320) oldu.

Ürün denetiminde ise başı Ankara çekti. Başkentte 332 bin 104 ürün incelenirken, İstanbul'da 216 bin 848, Antalya'da ise 31 bin 280 ürün kontrol edildi.

En çok ihlal tespit edilen şehirler İstanbul (2.174), Ankara (1.820) ve İzmir (65) olarak kayıtlara geçti.

Cezaların parasal karşılığı ise şöyle sıralandı:

•İstanbul: 6 milyon 882 bin 884 TL,

•Ankara: 5 milyon 762 bin 120 TL,

•İzmir: 205 bin 790 TL.

Haksız fiyat artışı işlemi başlatılan firma sayısı en fazla Ankara'da görüldü. Başkentte 531 firma hakkında işlem yapılırken, İstanbul'da 155, İzmir'de ise 45 firma için süreç başlatıldı.

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin korunması ve piyasa düzeninin sağlanması amacıyla denetim faaliyetlerinin aynı kararlılıkla sürdürüleceğini açıkladı.