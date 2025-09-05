Altının kilogram fiyatı 4 milyon 705 bin liraya kadar geriledi

BORSA İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, dün gün sonunda 4 milyon 705 bin liraya geriledi. Altın piyasasında en düşük 4 milyon 655 bin lira, en yüksek 4 milyon 715 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,1 azalışla 4 milyon 705 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 4 milyon 708 bin 999,5 liradan tamamlamıştı. KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 5 milyar 835 milyon 353 bin 314,23 lira, işlem miktarı ise 1241,76 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 6 milyar 23 milyon 225 bin 693,14 lira olarak gerçekleşti.